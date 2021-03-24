"الناس هتروح للداية".. ماذا قال ممثل النور في البرلمان عن تجريم ختان الإناث؟

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد حمدي، عضو حزب النور بمجلس النواب، خلال مناقشة اللجنة التشريعية اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، إن كل كتب الفقه ذكرت أن هناك نوع من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام ١٩٩٤ كانوا يقرون ذلك الختان.

وأضاف: كل المذاهب الفقهية أكدت أن هناك ٨ أنواع من الختان، ومنها نوع من الأنواع له مبرر طبي عند الضرورة والاحتياج.

وتابع: حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدي ذلك إلى لجوء المواطنين إلى الداية وهو أمر خطير لما له من أثار سلبية بسبب التلوث.

وطالب بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبي، منتقدًا تشديد العقوبة، قائلا: "اللي بيعمل عاهة مستديمة متعمدا، مش بياخد العقوبة دي، إزاي أعاقب الجاهل بهذا الأمر أكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة".

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، شهدت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، شهدت مناقشات ساخنة حول مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، المحال إلى المجلس من مجلس الشيوخ.