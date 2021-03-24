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أول تصوير جوي يرصد تحرك القطار الروسي على خطوط السكك الحديدية في مصر

02:39 م الأربعاء 24 مارس 2021
أول تصوير جوي يرصد تحرك القطار الروسي على خطوط السكك الحديدية في مصر

القطار الروسي

كتب- محمد سامي:

نشرت هيئة الطرق والكباري، عبر صفحتها علي موقع "يوتيوب"، اليوم الأربعاء، فيديو بالتصوير الجوي يرصد تحرك القطار الروسي على خطوط السكك الحديدية في مصر؛ حيث وصلت تلك العربات على دفعات شهرية بمعدل 35 عربة جديدة كل شهر، ضمن التعاقد على وصول 1300 عربة بالكامل خلال 40 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد.

كانت هيئة السكك الحديدية قد بدأت رسميًّا في تفعيل نظام الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة العادية (ذات التهوية الديناميكية)؛ حيث أتاحت استخراج الاشتراكات على كل القطارات الروسية من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة أنه يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر- 3 شهور- 9 شهور- 12 شهرًا)، حسب رغبة الراكب؛ حيث يصرح لحامل هذا الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية من شباك الحجز دون دفع مبالغ نقدية مجددًا.

القطار الروسي السكك الحديدية تصوير جوي هيئة الطرق والكباري

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