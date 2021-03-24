مدبولي يشدد على تطبيق إجراءات كورونا في رمضان.. ويحذر من ارتفاع الإصابات
كتب- مصراوي:
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص، كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدأً أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
196061
عدد المصابين
-
150424
عدد المتعافين
-
11637
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان