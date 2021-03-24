مدبولي يشدد على تطبيق إجراءات كورونا في رمضان.. ويحذر من ارتفاع الإصابات

كتب- مصراوي:

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص، كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدأً أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.​