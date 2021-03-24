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رئيس المقاولون العرب يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

02:19 م الأربعاء 24 مارس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن شركة المقاولون العرب، إن الشركة تواصل العمل بمشروع حياة كريمة والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية.

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس الإدارة، عدد من مشروعات الشركة بمحافظة الغربية، ومتابعة الموقف العام للمشروعات التي تقوم الشركة بإنجازها في 161 قرية داخل 11 محافظة.

وخلال الاجتماع الذي انعقد بحضور لجنة الإشراف على مشروع حياة كريمة بالشركة ورؤساء القطاعات ومديرو الفروع،أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية المشروع نظرا لأنه يخدم ملايين المواطنين و يسهم فى رفع المستوى الصحى والاجتماعى داخل القرية المصرية.

واستمع رئيس مجلس الإدارة إلى الموقف التنفيذي لكافة المشروعات بالقرى والتى تشمل أعمال الشبكات ومحطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات المعالجة مشددا على ضرورة المتابعة الدقيقة والدورية لكافة تفاصيل العمل لضمان انتظامه وسيرة وفقا للمخطط واكتمال منظومة الصرف بالقرى.

وخلال الجولة بمدينة زفتى والتي شملت زيارة قرى الجزيرة والسنادية وشبراملس ورافقه فيها النائب عامر الشوربجى عن دائرة زفتى والسنطة بمجلس النواب والمهندس امام عفيفى نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس حسام الدين الريفى وإبراهيم مبروك ومسؤولو المشروعات أشاد عضو مجلس النواب بالجهود التى يبذلها العاملين بفرع شرق ووسط الدلتا وإدارة الانشاءات البحرية المنفذين للأعمال.

مبادرة حياة كريمة شركة المقاولون العرب مشروع حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير القرى المصرية سيد فاروق

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