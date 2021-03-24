غير صحيح.. "بقالي التموين" ترد على اتهام برلماني باستغلال المواطنين

كتب- محمد سامي:

قالت النقابة العامة لبقالي التموين، إنها ترفض البيان العاجل الذي تقدم به محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، بشأن إجبار بدالي التموين المواطنين على صرف سلع غير ضرورية ضمن مقررات التموين الشهرية، وأن السلع رديئة؛ وهو ما يؤثر على باقي احتياجات المواطن اليومية، مثل السكر والأرز والزيت.

وعقَّب ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لبقالي التموين، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، على ما ذكره النائب، قائلًا إنه غير صحيح وغير مناسب، فلا يتم إجبار المواطنين على أية سلعة، ولكن دور البدال (البقال) هو تسليم السلع المسلمة له من مخازن شركات الجملة التابعة لوزارة التموين إلى المواطن.

وأضاف نادي: "ليس ذنبنا أن السلع التي نحصل عليها ضمن الاستعاضات الشهرية لا تنال إعجاب البعض؛ فالبدال ليس معنيًا بتدبير السلع وتنوعها".

ووصف المتحدث الرسمي باسم النقابة ما ذكره النائب بأن بدالي التموين يحققون مكاسب كبيرة بتلك الطريقة على حساب احتياجات المواطنين، بأنه يدل على عدم فهم طبيعة الأمور، وأشارت النقابة إلى أنه كان من الأفضل أن يدرس النائب الأمر قبل الإدلاء بأي تصريحات أو التقدم بأي بيانات.

وأكدت النقابة أنها ليست طرفًا، وأنه إذا كان هناك أي خلاف من أي نوع بين النائب والوزارة فلن نقبل أن يتم استخدمنا كوسيلة أو الزج بنا في أي صراع، مطالبةً النائب بالتدخل بالعمل لصالح الشعب باستبدال سلع أفضل بالسلع غير المرغوب فيها.