النتيجة في أقرب وقت.. الأزهر: كلية الشريعة بدمنهور تنتهي من أعمال التصحيح الإلكتروني

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كتب- محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، انتهاء كلية الشريعة والقانون بدمنهور، من أعمال التصحيح الإلكتروني، وذلك من خلال فريق الدعم الفني التابع لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة بتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، تسابق الزمن من أجل الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، لإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، ووجهت الكليات بضرورة المسارعة نحو إنهاء أعمال التصحيح.

أعلن الشربيني حرص الجامعة على تعظيم الاستفادة من التطبيقات الرقمية ومواكبة متغيرات العصر في النظم التعليمية، وتوفير الدعم اللازم لتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التعامل مع هذه النظم الإلكترونية، وبلغت الكليات التي طبقت نظام التصحيح الإلكتروني، ٢٧ كلية.

من جانبه أعلن الدكتور السيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، حرص الكلية على إجراء الامتحانات الإلكترونية، في إطار دعوة القيادة السياسية كافة المؤسسات للاهتمام بتطبيقات التحول الرقمي.

وأشار إلى أن نظام التصحيح الإلكتروني يحقق عدالة التصحيح، من خلال تحويل المقررات والامتحانات إلى الشكل الإلكتروني، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو التركيز على قياس الفهم لدى الطلاب إضافة إلى توفير الحيادية المطلقة في التصحيح، ويقلل حالات الغش، ويوفر الجهود الكبيرة التى كان يبذلها أستاذ المادة فى التصحيح الورقي خاصة مع الأعداد الكبيرة من الطلاب.

ويتكون فريق الدعم الفني لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم الفريق برئاسة الدكتورة صفية عزت مهلل المدرس بكلية التجارة، والدكتورة عبير مختار الرفاعي المدرس بكلية التجارة، والدكتورة فاطمة محمود بدر الدين المدرس المساعد بكلية الدراسات الإنسانية، والدكتور أسامة جمال قريطم المدرس بكلية الشريعة والقانون، والدكتور عاصم محمد عبدالقادر المدرس بكلية اللغة العربية، والدكتور خليل محمد خليل المدرس بكلية الهندسة،

والدكتور سامح السيد شراقي المدرس بكلية الإعلام.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من التدريب على أعمال التصحيح الالكتروني بكليات الإعلام بالقاهرة والصيدلة بنات القاهرة و الطب بنين دمياط و الطب بنات بدمياط و التجارة بنات القاهرة والدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة والدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة والشريعة والقانون بالقاهرة ودمنهور.