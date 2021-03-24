فرص أمطار ورياح تصل للعاصفة.. الأرصاد تعلن ظواهر 6 أيام مقبلة
كتب - محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية بداية من الأربعاء 24 مارس حتى الإثنين المقبل 29 مارس، والتي جاءت على النحو التالي:
الأربعاء:
فرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، تكون مثيرة للرمال على جنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.
الخميس:
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
الجمعة:
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب البلاد.
السبت:
شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
الأحد:
شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
الإثنين:
شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
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