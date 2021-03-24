3 أيام ممطرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

أضافت الهيئة أن طقس الأربعاء لطيف على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

أكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية الموجودة في طقس الأربعاء، عبارة عن نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، وفرص لأمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 22-13، الوجه البحري 22- 13، السواحل الشمالية 20-13، جنوب سيناء 28- 16، شمال الصعيد 24-13، جنوب الصعيد 31- 19.

وأضافت الهيئة أن طقس الخميس، لطيف على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل إلى لطيف على المناطق الجنوبية.

وتابعت الهيئة: " يوجد فرص أمطار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية تكون خفيفة وعلى بعض المناطق، كما تنش الرياح على المناطق الجنوبية".

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20-14، الوجه البحري 20- 14، السواحل الشمالية 19-14، جنوب سيناء 25- 16، شمال الصعيد 22-14، جنوب الصعيد 27- 18.

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل إلى لطيف على المناطق الجنوبية، كما يوجد فرص أمطار على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20-14، الوجه البحري 20- 14، السواحل الشمالية 19-14، جنوب سيناء 25- 16، شمال الصعيد 22-14، جنوب الصعيد 27- 18.

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