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جهاز أكتوبر الجديدة: انتهاء 57% من شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا

02:59 ص الأربعاء 24 مارس 2021
جهاز أكتوبر الجديدة: انتهاء 57% من شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا

شقق الإسكان الاجتماعي

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن نسبة تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترا بلغت 57%، في حين أن نسبة الإنجاز المستهدفة طبقا للوقت الزمني 44%.

وأضاف عبدالمقصود في منشور عبر الصفحة الرسمية بموفع فيسبوك، إنه يجرى تنفيذ ٩٣٦ شقة ضمن محور الإسكان الاجتماعي مساحة 75 مترا بمنطقة الـ800 فدان.

وشدد عبدالمقصود بالإهتمام بالمواصفات الفنية وجودة المشروع ليكون بالمستوى اللائق للمواطنين مع الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع.

وتابع: "من المتوقع الانتهاء من كامل الوحدات في ٣٠ سبتمبر المقبل".

الإسكان الاجتماعي مدينة أكتوبر الجديدة وحدات سكنية
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