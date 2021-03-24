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انخفاض ملحوظ.. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية؟ الأرصاد الجوية تجيب (فيديو)

05:00 ص الأربعاء 24 مارس 2021
انخفاض ملحوظ.. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية؟ الأرصاد الجوية تجيب (فيديو)

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الجو ما زالت مستمرة، حيث امتدت الرياح إلى القاهرة وتسببت في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة على الطرق السريعة والمكشوفة والصحراوية.

أوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباحك مصري المُذاع على قناة MBC مصر، أن التقلبات الجوية، مستمرة حتى نهاية اليوم الثلاثاء، على أن يبدأ الطقس في التحسن بداية من غدًا الأربعاء.

وأضاف: "يستمر نشاط الرياح غدًا الأربعاء على أغلب الأنحاء، واستمرار إثارة الأتربة والرمال على محافظات الوجه البحري ومناطق من شمال وجنوب الصعيد وقد تصل إلى حد العاصفة التي تنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من محافظات شمال الصعيد".

وأوضح أن درجة الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، حيث أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة 22 درجة مئوية، ثم تنخفض مرة أخرى يومي الخميس والجمعة، حيث يتراوح انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة بين 8 إلى 10 درجات مئوية على أغلب محافظات الجمهورية.

موجة التقلبات الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة برنامج صباحك مصري

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