التعليم تعلن طرق تقييم مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية
كتب - أسامة علي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم، طرق تقييم وضوابط مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية للعام الدراسي 2020-2021.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المدرسة تتولى عقد امتحانات مواد الهوية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملاً.
وأضافت أن الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.
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