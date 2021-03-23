التعليم تحسم الجدل بشأن نتيجة امتحانات أولى وثانية ثانوي

كتب أسامة علي

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بدون درجات.

وبحسب وزير التعليم، فإن نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي ستكون (اجتياز أو عدم اجتياز) ولا تحسب له أي درجات في حالة إتمام الامتحان.

واشتكى عدد من أولياء الأمور وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، من وجود أخطاء في نتيجة الامتحان .