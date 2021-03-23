إلغاء 3 رحلات إلى حقول البترول لسوء الأحوال الجوية
كتب - محمد عبيد:
أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، إلغاء إقلاع 3 رحلات طيران تابعة لشركات البترول، كانت متوجهة إلى حقول البترول، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية لأدنى معدلاتها.
اضافت المصادر: أنه أثناء استعداد 3 رحلات طيران تابعة للبترول للإقلاع إلى مطارات حقول البترول ، وذلك لنقل عشرات المهندسين والفنيين إلى هناك والعودة بالعشرات إلى القاهرة ، تلقى برج المراقبة بمطار القاهرة إخطارا بتعرض بعض مناطق لعاصفة رملية ، أدت لإنخفاض مستوى الرؤية لأدنى معدلاتها ، وتقرر إلغاء الرحلات الثلاث ، وهى رحلة رقم 551 إلى أبورديس عليها 41 راكبا ، و رحلة رقم 109 إلى رأس شقير وعليها 41 راكبا ، ورحلة رقم 337 إلى مليحة وعليها 39 راكبا ، وتم السماح للركاب بالعودة لمنازلهم لحين تحسن الأحوال الجوية .
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