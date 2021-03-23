"السبكي": فحص 50 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فحص 50 ألفًا و378 مواطنًا ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة في المراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة بجنوب سيناء، والتى يبلغ عددها 22 مركزًا ووحدة صحية، بدأت المرحلة الأولى بتشغيل 13 مركزًا ووحدة صحية منها، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين من خلالها، والتي تصل إلى 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد.

وأضاف، أن الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل يشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، لمعرفة العلامات الحيوية لجميع أفراد الأسرة، وكذلك للتعرف على التاريخ العائلي المرضي سواء من ناحية الإصابة بأمراض مزمنة أو الإصابة بأية أمراض وراثية من عدمه، وذلك لتسجيلها بالملف الطبي العائلي للأفراد، والذي من خلاله يتم بعد ذلك متابعة الحالة الصحية للأفراد، وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بجنوب سيناء.

وأوضح السبكي أن إجمالي عدد المسجلين من المواطنين في المنظومة الجديدة بمحافظة جنوب سيناء بلغ 91 ألفًا و694 مواطنًا، وتم فتح أكثر من 30 ألف ملف طبي عائلي، لافتًا إلى أن جنوب سيناء أكثر محافظات المرحلة الأولى تسجيلًا للمواطنين بنسبة 87,5% من إجمالي عدد سكان المحافظة والبالغ عددهم 104 آلاف و800 نسمة، والذين سيتمتعون بكافة الخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وأشار إلى أنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل تغطي كافة احتياجاتهم الطبية.

وأضاف أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين تشمل، تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، ومؤكدًا أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غيرالقادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تضم 6 محافظات هي (جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر) والتي انطلقت بهما المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (أسوان والسويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.