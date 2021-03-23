أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وزير الشباب يستضيف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

09:48 م الثلاثاء 23 مارس 2021
وزير الشباب يستضيف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وزير الشباب يستضيف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقي وفد من شباب تنسيقية الاحزاب والسياسيين، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بمقر الوزارة ظهر اليوم.

وناقش شباب التنسيقية ملف المحافظات الحدودية وعلي رأسها حلايب وشلاتين، والاهتمام بقضايا هذه المنطقة ومتطلبات شبابها.

وتضمن وفد التنسيقية كلًا من نشوى الشريف عضو مجلس نواب، علاء عصام عضو مجلس نواب، كريم عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، وأحمد رمزي عضو مجلس نواب.

كما اقترح شباب التنسيقية علي وزير الشباب، تنظيم ماراثون عاجل بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة بمناسبة الانتهاء من كوبري الدائري الأوسطي، ورفع شعارات لا للتدخين ولا للمخدرات.

وأكد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي ترحيبه برؤية شباب التنسيقية حول تنمية حلايب وشلاتين، لافتًا إلي أنه سيشارك مع شباب التنسيقية في وضع تصور كامل لتنمية حلايب وشلاتين ومناقشة طلبات أهالي المدينتين وتشجيعهم من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بمناطقهم.

وأضاف "صبحي" أن الوزارة ستدرس إقامة أنشطة وفاعليات رياضية وتوعوية مكثفة مع أهالينا في حلايب وشلاتين بالتنسيق مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

و تضمن اللقاء أيضًا لقاء شباب الواحات البحرية و الحديث معهم حول الفترة المقبلة و الفاعليات التي تقدمها الوزارة.

تنسيقية الاحزاب والسياسيين وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

الخبر التالى:

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ 31 لصالون الشباب بقصر الفنون.. وتعلن جوائزه
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أمطار ورياح تصل للعاصفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا