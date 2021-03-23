أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الجمعية المصرية للطب النفسي تُصدر بيانًا بسبب برنامج "رامز جلال مريض نفسي"

08:23 م الثلاثاء 23 مارس 2021
الجمعية المصرية للطب النفسي تُصدر بيانًا بسبب برنامج "رامز جلال مريض نفسي"

الدكتور ممتاز عبد الوهاب

القاهرة - (مصراوي)
قال الدكتور ممتاز عبد الوهاب أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي إنه وأعضاء الجمعية يرفضون ما تداول عن برنامج باسم (رامز مريض نفسي).

وأضاف بيان صادر عن الجمعية المصرية للطب النفسي أن سبب الرفض هو كمّ السخرية والتهكم على المرضى النفسيين الذين يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع، بحسب البيان.

وتابع البيان: "تبذل الجمعية المصرية للطب النفسي جهودًا كبيرة لإزالة الوصمة المرتبطة بالمريض النفسي وتحاول تشجيع المرضى على العلاج وإعاده دمجهم في المجتمع وزياده ثقتهم في أنفسهم لأن المرض النفسي مرض مثل أي مرض يُصيب الإنسان..
وبهذا يعود بنا البرنامج إلى السنوات الماضية حين انعدمت الثقافة والمعرفة وكان المريض النفسي أداة للفكاهة والسخرية".

وتابع البيان: "اسم هذا البرنامج يهدم كثيرًا من القيم ويحطم كل الجهود المبذولة للحفاظ على كرامة المريض النفسي".

وأهابت الجمعية المصرية للطب النفسي بالقائمين على البرنامج بضرورة تغيير الاسم ومراجعى محتوى الحلقات وإزالة كل ما فيه من إساءة للمريض النفسي.

الطب النفسي المرضى النفسيين رامز جلال ممتاز عبدالوهاب برنامج رامز جلال رامز مريض نفسي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الصحة": 138 مركزًا لتلقي لقاحات كورونا تعمل من الغد (قائمة بالأسماء)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا