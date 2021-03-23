الجمعية المصرية للطب النفسي تُصدر بيانًا بسبب برنامج "رامز جلال مريض نفسي"

القاهرة - (مصراوي)

قال الدكتور ممتاز عبد الوهاب أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي إنه وأعضاء الجمعية يرفضون ما تداول عن برنامج باسم (رامز مريض نفسي).

وأضاف بيان صادر عن الجمعية المصرية للطب النفسي أن سبب الرفض هو كمّ السخرية والتهكم على المرضى النفسيين الذين يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع، بحسب البيان.

وتابع البيان: "تبذل الجمعية المصرية للطب النفسي جهودًا كبيرة لإزالة الوصمة المرتبطة بالمريض النفسي وتحاول تشجيع المرضى على العلاج وإعاده دمجهم في المجتمع وزياده ثقتهم في أنفسهم لأن المرض النفسي مرض مثل أي مرض يُصيب الإنسان..

وبهذا يعود بنا البرنامج إلى السنوات الماضية حين انعدمت الثقافة والمعرفة وكان المريض النفسي أداة للفكاهة والسخرية".

وتابع البيان: "اسم هذا البرنامج يهدم كثيرًا من القيم ويحطم كل الجهود المبذولة للحفاظ على كرامة المريض النفسي".

وأهابت الجمعية المصرية للطب النفسي بالقائمين على البرنامج بضرورة تغيير الاسم ومراجعى محتوى الحلقات وإزالة كل ما فيه من إساءة للمريض النفسي.