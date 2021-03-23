أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بحد أدنى 1500 جنيه.. مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي قبل رمضان (الشروط)

07:28 م الثلاثاء 23 مارس 2021
بحد أدنى 1500 جنيه.. مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي قبل رمضان (الشروط)

الدكتور محمد ضاحي

كتب - أحمد جمعة:

وافق الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، على منح جميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1500 جنيه.

كما وافق "ضاحي" على صرف 1200 جنيه مكافأة للمتعاقدين بنظام اليومية والساعات (6 ساعات فأكثر)؛ بمناسبة شهر رمضان المعظم، خصما من موازنة الهيئة للعام المالي 2020 / 2021.

وحددت هيئة التأمين الصحي شروط صرف المكافأة لجميع العاملين المعينين والمتعاقدين كل الوقت والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة، الموجودين بالخدمة حتى اليوم.

ولا تصرف تلك المكافأة للفئات التالية: المحالون إلى المحكمة الجنائية، الموقوفون عن العمل، المعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة.

164200243_3677998155602399_7652453845284903577_n164408253_3677998275602387_1826682220614786424_n

محمد ضاحي هيئة التأمين الصحي مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي شهر رمضان

الخبر التالى:

قبل يومه العالمي.. ماذا نعرف عن مرض الدرن في مصر؟
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الصحة": 138 مركزًا لتلقي لقاحات كورونا تعمل من الغد (قائمة بالأسماء)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا