بالصور.. ميدان التحرير يتجمل استعدادًا لنقل المومياوات الملكية

فيديو من الأقمار الصناعية.. الأرصاد: العواصف الترابية مستمرة حتى هذا

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - أحمد جمعة:

يشهد مسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى، للمتحف القومي للحضارات، استعدادات مكثفة وأعمال تطوير كبيرة لتتناسب مع الموكب والحدث العالمى، المقرر انطلاقه 3 إبريل المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ سير المومياوات من ميدان التحرير، مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا متحف الحضارات.

وتجميل ميدان التحرير بعد تطوير استعداد لسير المومياوات الملكية.