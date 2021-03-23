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رئيس بوروندي يصل القاهرة لبحث التعاون المشترك

06:48 م الثلاثاء 23 مارس 2021
رئيس بوروندي يصل القاهرة لبحث التعاون المشترك

إيفاريست ندايشيميي رئيس بوروندي


كتب - محمد عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس البوروندى إيفاريست ندايشيميي، قادما على رأس وفد فى زيارة للبلاد، يلتقي خلالها عددا من المسئولين؛ لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وبوروندى وآخر التطورات الأفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم استقبال رئيس بوروندي والوفد المرافق لهم باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار .

من المقرر أن يبحث الرئيس البوروندى خلال زيارته لمصر ، علاقات التعاون بين البلدين فى كل المجالات ، وسبل تطويرها الفترة القادمة ، والاستفادة من الخبرات المصرية إلى جانب إستعراض آخر التطورات على الساحة الأفريقية .

إيفاريست ندايشيميي رئيس بوروندي مطار القاهرة

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