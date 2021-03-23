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أكاديمية ناصر تحصل على شهادات الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

05:52 م الثلاثاء 23 مارس 2021
أكاديمية ناصر تحصل على شهادات الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

أكاديمية ناصر العسكرية

كتب - محمد سامي

نظمت القيادة العامة للقوات المسلحة، احتفالية تسليم شهادات اعتماد أكاديمية ناصر العسكرية العليا من الهيئة القومية، لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتى جاءت تتويجاً للدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة الصروح التعليمية داخل القوات المسلحة.

بدأت مراسم الاحتفال بكلمة مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية، والاعتماد على أحدث الأساليب العلمية المتطورة التى تسهم فى الارتقاء بالمستوى العلمي للدارسين فى كافة المراحل والأنشطة الدراسية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على استمرار التعاون المثمر والبناء فيما بينهم وبين القوات المسلحة، وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية للوصول بالأكاديمية إلى المستوى المتميز فى كافة التخصصات المختلفة .

وفى نهاية الاحتفال، تم منح شهادات اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للأكاديمية، وتكريم الضباط المتميزين لما قدموه من بذل وعطاء من أجل حصول الأكاديمية على تلك الشهادات المرموقة .

وأشار اللواء مصطفى عبدالوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على اتباع جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى العلمى، استناداً على الأسس العلمية المدروسة.

يأتى ذلك انطلاقاً من دور القوات المسلحة الرائد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطويرها، بما يتواكب مع أحدث الطرق التعليمية والبحثية الحديثة .

أكاديمية ناصر العسكرية ضمان جودة التعليم القوات المسلحة

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