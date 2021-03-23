بالرقم القومي.. الإسكان تعلن نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين (رابط إلكتروني)

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت صندوق الإسكان الاجتماعي، نتيجة المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتي تشمل وحدات لشقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

ويمكن معرفة معرفة النتيجة من خلال الدخول على الرابط التالي وإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحجز لتظهر النتيجة والمدة الحاجز بها المتقدم.

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وكان صندوق الإسكان الاجتماعي، أعلن في وقت سابق أنه سيتم إرسال رسائل نصية للحاجزين، تتضمن موقف الحاجزين، كما سيتم اتاحة النتيجة على موقع خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي.

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