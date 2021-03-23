برلماني: إقامة مجمع خدمي بكل قرية ينسف الروتين الحكومي

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين لجنة الإسكان بالبرلمان، إن توجه الحكومة بإقامة مجمع خدمي بالقرى المصرية على مستوى الجمهورية يكفل نسف الروتين الحكومي في إنهاء المشكلات والملفات الجماهيرية.

وأوضح البرلماني، أن تلك المجمعات ستقضى على ظاهرة هجرة مواطني الريف إلى عواصم المحافظات والمدن لأنها، مصالحهم الجماهيرية اليومية سواء من أجل السكن والاستقرار بها أو التوجه من أجل الحصول على مستندات رسمية من هيئة حكومية كالشهر العقاري أو وحدة تضامن أو غيرها.

وطالب "مسعود"، في بيان له أصدره اليوم من الحكومة، الإسراع في إنشاء جميع المجمعات والمكاتب الحكومية الجماهيرية داخل القرى خاصة مكاتب الشهر العقاري وتراخيص المرور ومكاتب البريد والتضامن الاجتماعي والسنترالات وغيرها من المصالح الجماهيرية.

ووجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يحقق حلم 58 مليون مواطن يقطنون دخل القرى والريف المصري الذي سيشهد نقلة فريدة غير مسبوقة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتحسين كفاءة الحياة المعيشية وتوفير جميع خدمات ومشروعات البنية الأساسية لأهلينا فى الريف المصري الذين عانوا لعقود طويلة من الحرمان من مختلف الخدمات.