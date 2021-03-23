الحكومة لـ"صناعة النواب": لدينا مشكلات متعلقة بقوانين أهمها الجمارك والقائمة البيضاء

كتب- نشأت علي:

أكد ممثلي الحكومة خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد، على ضرورة حصر الإشكاليات الواقعية التي نتجت عن تطبيق أو عدم تطبيق القوانين خلال الـ٥ سنوات الماضية فيما يخص الصناعة، وكذلك القوانين التي صدرت عن البرلمان ولم يتم تفعيلها حتي الآن، وأثرت بالسلب على الصناعة.

وقال طارق توفيق، ممثل عن اتحاد الصناعات، إنه متفائل بالقانون والنقاشات التي تعقدها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر في 2030 ستكون من أقوى 20 اقتصادًا على مستوى العالم، إذا انتهجت نفس النهج الآن.

وأكد أنه سيتم وضع ورصد المشكلات الصناعية لإيجاد حلول لها، مشيرا إلى أننا نمتلك مشاريع وإدارة جيدة تؤهلنا لحل الأزمة.

وأكد "توفيق"، أن أولويات اتحاد الصناعات حل أزمة الجمارك والتجارة عبر الحدود وتفعيل قانون القائمة البيضاء وتفعيل قانون الإفراج المسبق.