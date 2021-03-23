أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الحكومة لـ"صناعة النواب": لدينا مشكلات متعلقة بقوانين أهمها الجمارك والقائمة البيضاء

05:09 م الثلاثاء 23 مارس 2021
الحكومة لـ"صناعة النواب": لدينا مشكلات متعلقة بقوانين أهمها الجمارك والقائمة البيضاء

لجنة الصناعة بمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أكد ممثلي الحكومة خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، بشأن وضع تصور لمشروع قانون الصناعة الموحد، على ضرورة حصر الإشكاليات الواقعية التي نتجت عن تطبيق أو عدم تطبيق القوانين خلال الـ٥ سنوات الماضية فيما يخص الصناعة، وكذلك القوانين التي صدرت عن البرلمان ولم يتم تفعيلها حتي الآن، وأثرت بالسلب على الصناعة.

وقال طارق توفيق، ممثل عن اتحاد الصناعات، إنه متفائل بالقانون والنقاشات التي تعقدها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر في 2030 ستكون من أقوى 20 اقتصادًا على مستوى العالم، إذا انتهجت نفس النهج الآن.

وأكد أنه سيتم وضع ورصد المشكلات الصناعية لإيجاد حلول لها، مشيرا إلى أننا نمتلك مشاريع وإدارة جيدة تؤهلنا لحل الأزمة.

وأكد "توفيق"، أن أولويات اتحاد الصناعات حل أزمة الجمارك والتجارة عبر الحدود وتفعيل قانون القائمة البيضاء وتفعيل قانون الإفراج المسبق.

لجنة الصناعة مجلس النواب قانون الصناعة الجمارك

الخبر التالى:

برلماني: إقامة مجمع خدمي بكل قرية ينسف الروتين الحكومي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:اختناق عاملات وفصل كهرباء وإغلاق موانئ.. الحكومة تعلن حصيلة العاصفة الترابية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا