مصر للطيران: رحلة خاصة للمنتخب القومي إلى كينيا

كتب- محمد عبيد:

أقلعت من مطار القاهرة الدولي رحلة خاصة لمصر للطيران، رقم MS3030، بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320Neo، متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك لخوض مباراة أمام منتخب كينيا يوم الخميس القادم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقالت الشركة في بيان لها، تقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم في جميع مشاركاته الخارجية، وتحرص الشركة الوطنية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة له، خلال رحلات السفر والعودة بتسيير رحلات خاصة، وذلك توفيرا للوقت والجهد من منطلق مسئوليتها المجتمعية نحو دعم ورعاية كافة المنتخبات والفرق المصرية، التي تمثل اسم مصر في البطولات الدولية.

وأضافت الشركة، أنهت إدارة الرحلات الخاصة إجراءات تشغيل الرحلة، وذلك بالتنسيق مع السلطات والجهات المعنية، وقد تم إنهاء إجراءات سفر المنتخب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من كوفيد-19.

وكان في استقبال بعثة المنتخب بمطار القاهرة فريق عمل مصرللطيران، وعلى رأسهم الطيار حسن منير نائب رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية.​