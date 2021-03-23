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رئيس الوزراء الأردني: نساند مصر بشكل كامل في رؤيتها بالنسبة لقضية سد النهضة

04:49 م الثلاثاء 23 مارس 2021
رئيس الوزراء الأردني: نساند مصر بشكل كامل في رؤيتها بالنسبة لقضية سد النهضة

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

عمان- (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكد "أننا نساند مصر بشكل كامل في رؤيتها بالنسبة لقضية سد النهضة".

وقال الخصاونة - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي - "نساند بالكامل الموقف المصري بازاء القضايا المركزية المصرية؛ ومن ضمنها الرؤية المصرية لملف سد النهضة والآفاق والكيفية المطروحة للحل وفقا للتصور التي تقدمه القيادة المصرية لتسوية هذه القضية دون المساس بحقوق الدول المتشاطئة وخصوصا مصر.. كما تتطابق مواقفنا بإزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية القريب منها والبعيد".

وأشار إلى مباحثاته مع نظيره المصري تناولت الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، مؤكدا أنه اتفق مع الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار التنسيق الدائم وتبادل الزيارات بين مصر والأردن لدعم التعاون بين البلدين الشقيقين.

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