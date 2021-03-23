لمواجهة التغيرات المناخية.. "الزراعة" تصدر نشرة توصيات لمزارعي الفاكهة



كتب- أحمد مسعد:

أصدر معهد بحوث البساتين حزمة من التوصيات الفنية لمزارعي الفاكهة حول كيفية التعامل مع الظروف الجوية المتقلبة التى تشهدها البلاد حاليًا، وذلك بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوعية المزارعيين حول كيفية التعامل مع التغيرات الجوية المتقلبة و بالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أيمن حمودة مدير المعهد إن التوصيات تتضمن الآتي:

محصول الزيتون:

فى ظل التغيرات المناخية التي مرت على محصول الزيتون من شتاء لم تتوفر به وحدات البرودة الكافية و اللازمة للتزهير فى كل الأصناف حتى الأصناف المحلية مبكرة التزهير، بناء عليه نظرًا لتاخر التزهير في أشجار الزيتون وعدم وضوح الرؤية حتى هذه اللحظة فإنه يوصى بتقليل المعدلات السمادية الموصى بها فى هذه الفترة وذلك لمدة أسبوعين خلالها تكون النتيجة النهائية للتزهير قد اتضحت و بالتالي يتم تحديد المعدلات السمادية التي سيتم إجراؤها بناءًا على نسبة التزهير النهائية.

- المحافظة على معدلات الري الموصى بها و يتم الرى في الصباح الباكر أو مساءًا حتى لا تتعرض الأشجار للعطش مما يؤدي إلى تساقط الأزهار و العقد الأولى.

- يوصى برش مادة أكاولسين بتركيز 5 جم / لتر خلال شهر مارس في الصباح الباكر.

بالنسبة لمحصولي الرمان والتين،

تاثير ارتفاع درجات الحرارة على محصول الرمان و التين، و هما من المحاصيل التي تحتاج إلى عدد قليل من ساعات البرودة و تمر حاليا بفترة النمو الخضري و لذلك فإن ارتفاع درجات الحرارة ليس له تأثير ملحوظ على الأشجار.

- المحافظة على معدلات الري الموصى بها و يتم الري في الصباح الباكر أو مساءا حتى لا تتعرض الأشجار للعطش.

الموالح

بعض الوسائل التي يمكن إتباعها لتقليل الأضرار التي تحدث لأشجار الموالح نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، أثناء التزهير:

ويراعى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الموجات الحارة من خلال، ضمان وجود رطوبة أرضية كافية لتعويض النبات، من خلال:-

- إجراء ريات سريعة قبل بدء الموجة الحارة للري بالغمر مع قصر الفترة بين الريات، وأن يكون الري في الصباح الباكر فقط والابتعاد تمامًا على الري وقت الظهيرة أو أثناء النهار .

- ويُفضل رش الأشجار بأحد المركبات التالية لزيادة قدرتها على تحمل الحرارة العالية.

1- رش الأشجار بحمض السالسليك بمعدل 40 جرام / 100لتر حيث يعمل على ايقاف اوتقليل تفاعلات الاكسده المسئوله عن تحلل وتدهور الأنسجة النباتية وبالتالى رفع كفاءة المناعه الداخليه للنبات.

2- رش الأشجار بسليكات البوتاسيوم 400 سم3/ 100 لتر يزيد من سمك الخلايا والمحتوى المائي للنبات وبالتالى فإن رشه يساعد النبات على تحمل موجات الحرارة العالية.

3- رش الأشجار بالبرولين 30 جرام /100 لتر لرفع كفاءة المناعة الداخلية للنبات.

4- رش الأشجار بالجليسين بيتين بمعدل 200جرام / 100 لتر يشجع على بناء المواد الفينولية والسكريات وبالتالي رفع كفاءة المناعه الداخليه للنبات.

الموز

- زيادة معدلات الري بحيث يكون من 3-4 مرات يومياً بمعدل ساعة في كل مرة والبعد عن وقت الظهيرة.

- الرش بسليكات البوتاسيوم قبل الموجة الحارة بيومين.

- إضافة سلفات الماغنسيوم وحمض الهيوميك مع ماء الري.

المانجو

- الري صباحاً ومساءاً وتجنب الرص وقت الظهيرة ( من 12 ظهراً الي 3 عصراً).

- ممنوع الرش بالمبيدات عموماً أثناء فترة الموجة الحارة.

- التسميد مع ماء الري بالنترات.

- الرش بسليكات البوتاسيوم قبل الموجه الحارة بيومين.

- إضافة سلفات الماغنسيوم وحمض الهيوميك مع ماء الري.

النخيل

- انتظام الري وتقليل التسميد الأزوتي، عموماً بعد انتهاء الموجة الحارة يجب الرش بالمبيدات ضد الحشرات القشرية والأكاروسات والبياض الدقيقي واللفحة

العنب

- أنسب درجة حرارة للتزهير والعقد من 25 – 28 مْ .

- فى حالة إرتفاع درجات الحرارة المفاجئ والغير معتادة فى هذا الوقت من العام

يتم عمل الأتي:

تحت ظروف الرى بالتنقيط ويتم زيادة معدلات الري وتقريب الفترة بين الريات عن المعتاد خلال هذه الفترة وذلك يرجع إلى الأختلاف فى تصريف النقاطات كذلك المسافة بين النقاطات فى خراطيم الري.

بالنسبة للري الغمر

- يتم إعطاء رية على الحامى مساءا مع الرى من خلال عمل أحواض بحيث لا يزيد عدد الكرمات فى الحوض عن 24 كرمة.

بالنسبة للعنب المغطى والذى تجرى عليه العمليات الزراعية بهدف التصدير

يرجى التهوية بفتح جوانب التكاعيب مساءاً عند إنخفاض درجات الحرارة كذلك زيادة معدلات الرى مساءاً – وعموما فى العنب المعامل للتصدير يتم تركيب ترمومتر أسفل التكعيبة وكذلك جهاز قياس الرطوبة أسفل التكعيبة.

- كما يرجى أن تتم عمليات مكافحة الآفات فى الصباح الباكر أو بعد الظهر

بالنسبة لعمليات التوريق وذلك إزالة الأوراق أسفل العناقيد فى الأصناف المتوسطة والمبكرة فى موعد النضج.

- يراعى تأخير هذه العملية إلى ما بعد إنحسار الارتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة حتى لاتتعرض العناقيد إلى إرتفاع الحرارة المباشر.