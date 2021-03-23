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الجزار: السيسي وجه بالاعتماد على الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

03:07 م الثلاثاء 23 مارس 2021
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كتب- مصراوي:
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي إحدى الشركات الوطنية لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى سيتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هي الاعتماد على الشركات الوطنية، والصناعة المحلية، وتنفيذ عمليات الشراء المجمع للاحتياجات من أجل خفض تكلفة التنفيذ، والإدارة الجيدة للمشروعات، لتوفير الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة لنحو 55 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو الشركة، الإمكانيات التي تتمتع بها، وسابق خبراتها فى تنفيذ مشروعات محلية، وإقليمية، وأوجه التعاون التى يمكن أن تساهم بها فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات القومية.

عاصم الجزار الشركات الوطنية وزير الإسكان حياة كريمة

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