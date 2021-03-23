رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكرم الأمهات المثاليات على مستوى مصانع الهيئة

كتب- مصراوي:

منح الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، شهادات التقدير للأمهات المثاليات على مستوى مصانع وشركات الهيئة.

ووجه الفريق التراس - في إطار الاحتفال وتكريم الأم المثالية بالهيئة العربية للتصنيع لعام 2021، بحسب بيان صحفي للهيئة اليوم - الشكر للأمهات على ما يبذلنه من جهد في تربية أبنائهن، إلى جانب تفوقهن العلمي في أداء مهام وظيفتهن.