رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكرم الأمهات المثاليات على مستوى مصانع الهيئة
كتب- مصراوي:
منح الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، شهادات التقدير للأمهات المثاليات على مستوى مصانع وشركات الهيئة.
ووجه الفريق التراس - في إطار الاحتفال وتكريم الأم المثالية بالهيئة العربية للتصنيع لعام 2021، بحسب بيان صحفي للهيئة اليوم - الشكر للأمهات على ما يبذلنه من جهد في تربية أبنائهن، إلى جانب تفوقهن العلمي في أداء مهام وظيفتهن.
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