أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

تقرير: 131 نائبا لم يتحدثوا أثناء مناقشة بيان الحكومة

12:42 م الثلاثاء 23 مارس 2021
تقرير: 131 نائبا لم يتحدثوا أثناء مناقشة بيان الحكومة

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قالت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، إن نحو 461 نائبا شاركوا في الحديث أثناء مناقشة الوزراء في برنامج الحكومة بمجموع مداخلات بلغ 1227 مداخلة كرقم غير مسبوق يظهر مدي الفعالية والحرص على الحوار وتقديم الملاحظات النقدية والتحليلية من قبل النواب بنسبة (72,8 %) مقابل عدم الحديث أو المشاركة في الحوارات العامة لعدد (131) نائب بنسبة تعادل (27,2 %) من مجموع نواب المجلس.

جاء ذلك خلال ورقة سياسات للملتقى حول تقييم أداء التشكيلة السياسية في مجلس النواب لمناقشة بيان الحكومة، إضافة إلى الجلسات المخصصة للقيام بمهمة استدعاء الوزراء واستعراض مدى التطور في تنفيذ البرنامج الحكومي، وكشفت ورقة السياسات أن ممارسات المجلس المستحدث ظهرت ويمكن القول بأنها تصلح لأن تكون بمثابة فرصة نادرة للتعرف على تأثيرات التركيبة البرلمانية وطبيعة أداء وفعالية النواب وقدرتهم على اجتياز الاختبار الأول بنجاح وتعبيرهم عن احتياجات دوائرهم بذات المهارة في صياغة وتطوير الخطط والبرامج، وفق ما جاء في بيان صحفي.

مجلس النواب بيان الحكومة مناقشات البرلمان ملتقى الحوار للتنمية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إنذار جوي.. محافظة الجيزة تحذر المواطنين من النزول إلا للضرورة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا