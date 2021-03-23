تقرير: 131 نائبا لم يتحدثوا أثناء مناقشة بيان الحكومة

كتب- مصراوي:

قالت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، إن نحو 461 نائبا شاركوا في الحديث أثناء مناقشة الوزراء في برنامج الحكومة بمجموع مداخلات بلغ 1227 مداخلة كرقم غير مسبوق يظهر مدي الفعالية والحرص على الحوار وتقديم الملاحظات النقدية والتحليلية من قبل النواب بنسبة (72,8 %) مقابل عدم الحديث أو المشاركة في الحوارات العامة لعدد (131) نائب بنسبة تعادل (27,2 %) من مجموع نواب المجلس.

جاء ذلك خلال ورقة سياسات للملتقى حول تقييم أداء التشكيلة السياسية في مجلس النواب لمناقشة بيان الحكومة، إضافة إلى الجلسات المخصصة للقيام بمهمة استدعاء الوزراء واستعراض مدى التطور في تنفيذ البرنامج الحكومي، وكشفت ورقة السياسات أن ممارسات المجلس المستحدث ظهرت ويمكن القول بأنها تصلح لأن تكون بمثابة فرصة نادرة للتعرف على تأثيرات التركيبة البرلمانية وطبيعة أداء وفعالية النواب وقدرتهم على اجتياز الاختبار الأول بنجاح وتعبيرهم عن احتياجات دوائرهم بذات المهارة في صياغة وتطوير الخطط والبرامج، وفق ما جاء في بيان صحفي.