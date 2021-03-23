الخميس المقبل.. وزيرة الثقافة تكرم الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت



كتب- مصراوي:

تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، والشاعر الكبير جمال بخيت، وذلك خلال الحفل الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الثامنة مساء بعد غد الخميس على المسرح الكبير وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي بمشاركة النجوم على الحجار، أحمد الحجار، أحمد سعد، مي فاروق، إيمان عبد الغني.

يذكر أن الموسيقار محمد علي سليمان ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية، درس في كونسر فتوار الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة أنغام وشقيق المطرب الراحل عماد عبد الحليم، كما أعد الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية الشهيرة والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، وتعاون مع العديد من كبار المطربين وتميزت ألحانه بالعذوبة والأصالة كما لحن مجموعة من الأغاني الوطنية.

أما الشاعر جمال بخيت ولد في 29 يناير 1954، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979، عمل بمجلة (صباح الخير) التي تصدرها مؤسسة روز اليوسف حتى صار مدير تحرير المجلة، وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة بين عامي 1987 و1990، وبدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغاني منها آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدي لياليك، حسك في الدنيا يابا، كما أصدر العديد من الدواوين منها شباك النبي، على باب الله، أهل المغنى وغيرها.