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التموين: نتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 400 مليار جنيه

12:16 م الثلاثاء 23 مارس 2021
التموين: نتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 400 مليار جنيه

إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن حجم سوق التجارة الإلكترونية وفقا لآخر احصائية في عام 2018 بلغ 3.6 مليار دولار ووصل بعد جائحة كورونا إلى 4.8 مليار دولار بما يقرب من 80 مليار جنيه مصر حاليا، وفقا للإحصائيات الرسمية مع وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي متخصصة في عمليات البيع والشراء، فقد يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 5 أضعاف ذلك بما يقرب من 400 مليار جنيه.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإلكترونية من خلال البورصة السلعية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

ابراهيم عشماوي التجارة الإلكترونية قمة تجارة التجزئة وزارة التموين

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