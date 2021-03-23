بيان عاجل بشأن إجبار المواطنين على سلع بعينها ضمن المقررات التموينية

كتب - نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه للحكومة، ممثلة في وزارة التموين بشأن قيام تجار وبقالي التموين، بإجبار المواطنيين وتحميلهم سلعا غير ضرورية ضمن المقررات الشهرية.

وأشار النائب في بيانه العاجل، الذي قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن مستحقي الدعم التمويني في أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، يعانون من إجبار بعض البقالين لتسليمهم بعض السلع التي قد لا يكونون في حاجة إليها.

وقال النائب: في كثير من الأحيان تكون سلعا رديئة، وهو ما يؤثر على حجم باقي السلع التي يحتاجون إليها بصورة يومية مثل السكر والأرز والزيت.

وأكد زين الدين أن بقالي التموين يحققون مكاسب كبيرة بهذه الطريقة على حساب احتياجات المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة منح صاحب البطاقة التموينية الحق في الحصول على احتياجاته فقط دون إجبار، خصوصا وأن المقررات لا تكفي بعض الأسر إلا لمدة قليلة من الشهر.

وطالب "زين الدين"، وزارة التموين بإعلان خطتها لضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال النائب: هناك عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين، بدأت تظهر مع اقتراب شهر رمضان، حيث قام بعض التجار برفع أسعار عدد من السلع، فضلا عن عرض سلع مجهولة المصدر ولا تصلح للاستخدام الآدمي، لاسيما في تلك الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء.

وأكد محمد زين الدين، أن حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق تحتاج تدخلا حاسما وفوريا، من خلال تشديد الرقابة وتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية، لإلزام التجار وأصحاب المحال بالأسعار.

وقال النائب: لمواجهة حالة الاستغلال يجب على وزارة التموين والتجارة الداخلية التوسع في تنظيم معارض لتقديم السلع بأسعار مخفضة، وخصوصا في المناطق الشعبية والقرى بالمحافظات، مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية.