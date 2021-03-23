أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

بعد تخفيض المبالغ التأمينية.. ننشر الرسوم المطلوبة لترخيص الصحف الخاصة والحزبية

11:03 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
بعد تخفيض المبالغ التأمينية.. ننشر الرسوم المطلوبة لترخيص الصحف الخاصة والحزبية

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مينا غالي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بتخفيض المبالغ التأمينية لترخيص الصحف المملوكة ملكية خاصة أو الصادرة عن أحزاب سياسية بحسب دورية الإصدار، بحد أدنى 500 ألف جنيه، وأقصى 540 ألف جنيه.

وأشار المجلس في تقريره السنوي – الذي انفرد مصراوي بنشره- إلى أن بهذا القرار، أصبح المبلغ المطلوب من الصحف اليومية 540 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه، وللصحف الأسبوعية 530 ألف جنيه بدلاً من 900 ألف جنيه، و520 ألف جنيه للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي بدلاً من 800 ألف جنيه، و510 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الأسبوعي بدلاً من 700 ألف جنيه، و500 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الشهري بدلاً من 600 ألف جنيه.

كما أكد المجلس إمكانية تقسيم المبلغ على 5 سنوات بأقساط متساوية، وجاء قرار المجلس للتيسير على الصحف لتوفيق أوضاعها.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترخيص الصحف الصحف اليومية الصحف الحزبية

الخبر التالى:

وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع رئيس "الصناعات العسكرية الباكستانية" التعاون المشترك
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:البورصة توقف جلسة التداول لمدة نصف ساعة بعد هبوط حاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا