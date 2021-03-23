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مدبولي يتوجه على رأس وفد رفيع إلى الأردن للمشاركة باللجنة العليا

09:58 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
مدبولي يتوجه على رأس وفد رفيع إلى الأردن للمشاركة باللجنة العليا

مدبولي يتوجه على راس وفد رفيع إلى الأردن

كتب- محمد عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متوجهًا إلى العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى؛ وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التى تعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم انهاء اجراءات سفر رئيس الوزراء والوفد المرافق له، من استراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار، وذلك على طائرة خاصة، ويضم الوفد المرافق وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين وممثلي الجهات المعنية.

وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما زيادة التبادل التجاري، فضلاً عن التعاون في مجالات الإسكان، والكهرباء، والموارد المائية، وغيرها.

ومن المنتظر أن يتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأردن اللجنة المصرية الأردنية

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