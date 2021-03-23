كورونا في 24 ساعة| مصر تستعد للموجة الثالثة وتحذير من شهر أبريل.. وخطر جديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 490 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150424 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعال:

39 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

وزيرة الصحة: تجهيز جرعات من لقاح كورونا لأغراض السفر

وزيرة الصحة: تسلمنا 600 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني

وزيرة الصحة: نستعد للموجة الثالثة من كورونا.. ومتابعة توافر الأكسجين الطبي

قرار من وزيرة الصحة بشأن تطعيم الحجاج بلقاح كورونا

وزيرة الصحة: أولوية في تطعيم العاملين بـ 3 قطاعات بلقاح كورونا

"أثبت أمانه وفعاليته".. وزيرة الصحة عن تلقي مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

وزيرة الصحة: تفاوضنا مع الصين لشراء شحنات جديدة من لقاح كورونا

وزيرة الصحة: توقيع اتفاقية تصنيع لقاح كورونا الصيني نهاية مارس

القابضة للسياحة: نستغل فترة كورونا لتطوير الفنادق التاريخية وإعادة رونقها

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة إلى 29.8 مليون حالة

رئيس شركة فوري: تضاعف حجم المدفوعات عبر المحمول 3 مرات في أزمة كورونا

إصابة الناقد طارق الشناوي بفيروس كورونا

لهذا السبب.. تلوث الهواء يعود إلى مستويات ما قبل كورونا

نائبة وزير السياحة: ننسق مع وزارة الصحة لتطعيم العاملين بلقاح كورونا

هل يتم تجريب مصل كورونا علينا؟ استشاري مناعة يجيب (فيديو)

موجة كورونا الجديدة| استشاري مناعة يحذر من شهري مارس وأبريل: موسم نشاط فيروسات

هل دخلنا إلى الموجة الثالثة لكورونا؟

الولايات المتحدة تُسجل 33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تطورات جديدة.. ما مدى فعالية اللقاحات الموجودة حاليا ضد متغيرات كورونا الأكثر خطورة

تخصيص 6 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين ضد كورونا بالشرقية

روسيا تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح "سبوتنيك في"

بوتين يعتزم تلقي تطعيم كورونا غدا الثلاثاء

وزارة الحج السعودية: تلقي من تجاوز 70 عامًا لقاح كورونا لا يتيح له أداء العمرة

لمرضى السكري المصابين بكورونا.. احذروا الدواء لهذا السبب

فيروس كورونا: خطر جديد قد يهدد مرضى كوفيد

جرعات جديدة و5 آلاف مركز.. ماذا قالت وزيرة الصحة عن لقاحات كورونا؟

يونهاب: لجنة خبراء مستقلة توصي باستمرار التلقيح باستخدام لقاح "أسترازينيكا"

كورونا اليوم: تطوير أول لقاح عبر الفم.. وهذا الفيتامين قد ينقذ المرضى من الموت

طبيب يتحدث عن حالة متلازمة ما بعد "كورونا

وفاة نقيب أطباء أسنان أسوان السابق متأثرًا بإصابته بكورونا

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