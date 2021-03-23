أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط

03:00 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط

النائب علاء عابد

كتب- نشأت علي:

أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، تشكيل لجنة مصغرة، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، ومن يرغب من النواب، لبحث منظومة الطرق الداخلية بمحافظة دمياط.

بالإضافة إلى ترتيب الأولويات وتنفيذ المشروعات وفقًا للاعتمادات المالية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى الحياة اليومية، اعتبارًا من الأحد المقبل، على أن تعد المحافظة تقرير حول الطرق والاعتمادات والمتاح لديها من مخصصات لتنفيذ الطرق التابعة لها.

وفى ذات الصدد، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن المحافظة في حاجة للنظرة لمنظومة الطرق، خاصة وأن المحافظة من المحافظات الصناعية، وتطوير الطرق سيساهم بقوة فى زيادة الاستثمارات، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الحياة اليومية.

ومن ناحيتها طالبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بضرورة أن تكون المحافظة هي المسئولة عن طرح الطرق، وفقًا للاحتياجات الخاصة بالمواطنين فى المحافظة.

وطالب نواب دمياط، خلال اللقاء أهمية تطوير الطرق بالمحافظة، لتواكب الطفرة الكبيرة فى رؤية مصر 2030.

علاء عابد مجلس النواب شبكة الطرق بدمياط دمياط

الخبر التالى:

​​اجتماع أعضاء لجنة تحكيم جائزة العمارة بمؤسسة فاروق حسني (صور)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:39 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا