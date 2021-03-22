فرص أمطار ورياح تصل للعاصفة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية بداية من غدا الثلاثاء 23 مارس حتى الأحد المقبل 27 مارس، والتي جاءت على النحو التالي:

الثلاثاء:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء بنسبة 30%، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وجنوب الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب الصعيد قد تصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

الأربعاء:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، تكون مثيرة للرمال على جنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

الخميس:

شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.

الجمعة:

شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب الصعيد.

السبت:

شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأحد:

شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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