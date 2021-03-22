"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- محمد عبيد:
وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث، بحضور الطيار عمر أبوالعينين رئيس الشركة، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية، من منطلق اهتمام الشركة الوطنية برعاية الشباب المتفوق في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي، وفي إطار المسئولية المجتمعية للشركة التي تضعها على عاتقها في رعاية الألعاب الرياضية، التي تحتاج إلى تسليط الضوء والاهتمام الجماهيري لمؤازرة أبنائها.
وصرح أبوالعينين أنه شرف للشركة الوطنية مصر للطيران دعم أبطالنا المصريين من الشباب المصري، الذين يمثلوا اسم مصر الحبيبة في الخارج.
وقال العريان إنه ليس بجديد عن الناقل الوطني، فهي معروفة باهتمامها الدائم بالرياضة، ورعاية الكوادر الرياضية المميزة التي تستحق رعايتها.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
195418
عدد المصابين
-
149934
عدد المتعافين
-
11598
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان