موجة كورونا الجديدة| استشاري مناعة يحذر من شهري مارس وأبريل: موسم نشاط فيروسات

(مصراوي):

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أننا على أعتاب موجة ثالثة من فيروس كورونا، لكن لم نصل بعد إلى ذروتها، محذرًا من خطورة أوضاع الوباء في مصر، خاصة مع تذبذب أعداد المصابين خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال الحداد في بث مباشر لموقع "مصراوي": "يمكن أن نتغلب على الموجة الثالثة بإجراءات بسيطة جدًا كلنا يعلمها، كما حدث في بداية الموجة الثانية، من التزام شديد بارتداء الكمامة ثم النظافة ثم التباعد الاجتماعي، ستقل حدة الموجة الثالثة تمامًا".

وأضاف الحداد: "من المؤشرات غير المطمئنة أن شهري مارس وأبريل من الأشهر التي تشهد تقلبات مناخية وجوية وهو موسم نشاط فيروسات، ما يجب معه ضرورة أخذ الحيطة جيدًا، وعلينا ألا نستهين بأي أعراض، حتى لو كان مجرد برد، لأن الأعراض تختلف من شخص لآخر حسب مناعته وسنه ودرجة الإصابة بالفيروس".





