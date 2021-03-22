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كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

08:30 م الإثنين 22 مارس 2021
كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير

(مصراوي):

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم التعاقد مع شركة "سيمنز" الألمانية لتنفيذ 1810 كيلو من خطوط القطار الكهربائي السريع.

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الشركات المصرية ستنفذ 50% من أعمال مشروع القطار السريع.

وتابع الوزير: "24 شهرًا من الآن ويكون لدينا أول خط قطار سريع في المرحلة الأولى له من العين السخنة وحتى العلمين، وثاني خط من 6 أكتوبر وحتى أسوان بطول 650 كيلومترًا والذي سوف يربط مع قطارات الربط مع السودان".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.


كامل الوزير وزارة النقل شركة سيمنز الألمانية أحمد موسى القطار الكهربائي السريع

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