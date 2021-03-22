كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)
(مصراوي):
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم التعاقد مع شركة "سيمنز" الألمانية لتنفيذ 1810 كيلو من خطوط القطار الكهربائي السريع.
وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الشركات المصرية ستنفذ 50% من أعمال مشروع القطار السريع.
وتابع الوزير: "24 شهرًا من الآن ويكون لدينا أول خط قطار سريع في المرحلة الأولى له من العين السخنة وحتى العلمين، وثاني خط من 6 أكتوبر وحتى أسوان بطول 650 كيلومترًا والذي سوف يربط مع قطارات الربط مع السودان".
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
195418
عدد المصابين
-
149934
عدد المتعافين
-
11598
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان