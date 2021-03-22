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حدث في 8 ساعات| موعد إطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة.. وتفاصيل طقس الثلاثاء

07:39 م الإثنين 22 مارس 2021
حدث في 8 ساعات| موعد إطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة.. وتفاصيل طقس الثلاثاء

حدث في 8 ساعات

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الاثنين أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وجّه الرئيس السيسي بتطوير آداء الموانئ البحرية في البحر المتوسط والأحمر، وتفاصيل المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة والسفير الصيني في القاهرة، وتفاصيل طقس الثلاثاء.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي هيئة قضايا الدولة الطقس البحر المتوسط الموانئ البحرية مبادرة وطن بلا غارمات عيد الأم مصطفى مدبولي صندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد وزارة الصحة فيروس كورونا

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