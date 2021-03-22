حدث في 8 ساعات| موعد إطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة.. وتفاصيل طقس الثلاثاء

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الاثنين أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وجّه الرئيس السيسي بتطوير آداء الموانئ البحرية في البحر المتوسط والأحمر، وتفاصيل المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة والسفير الصيني في القاهرة، وتفاصيل طقس الثلاثاء.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: