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عزة مصطفى: الرئيس السيسي استجاب لحالة الشاب "محمد" المصاب بضمور في العضلات

07:03 م الإثنين 22 مارس 2021
عزة مصطفى: الرئيس السيسي استجاب لحالة الشاب "محمد" المصاب بضمور في العضلات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لعلاج حالة الشاب "محمد" الذي يعاني من ضمور في العضلات.

وأضافت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد": "ربنا يعزك يا ريس ويكرمك دايمًا حاسس بالناس وشايفهم وسامعهم".

وقالت السيدة سعاد والدة الشاب المصاب بضمور العضلات: "ربنا يباركله ويخليه لينا وربنا ميحرمناش منه أبدًا يا ريس"، بينما قال "محمد": "كل سنة وأنتِ طيبة وبخير يا أمي".

وكانت مصطفى عرضت تقريرًا عن حالة الشاب "محمد سعد" المصاب بالشلل وضمور العضلات ويبلغ من العمر 29 عامًا، وحالته الصحية صعبة للغاية.

وقالت والدة الشاب: "محمد اتولد بمشكلة ضمور العضلات وجريت بيه في مستشفى أبو الريش ومستشفيات كثير، أبني مش بيعرف يعمل حاجة لنفسه ويحتاج مساعدة في أي تحرك له". مضيفة: "أنا مش بعرف أساعد ابني لأنني مريضة وبتحرك بالعكاز وبدفع إيجار 700 جنيه في الشهر وحالتنا صعبة".

الفيديو..

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ضمور في العضلات عزة مصطفى

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