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السيسي يوجّه بزيادة نسب توطين الصناعة في إطار التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية

05:38 م الإثنين 22 مارس 2021
السيسي يوجّه بزيادة نسب توطين الصناعة في إطار التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام.

وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.

كما وجه الرئيس بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.

من جانبه؛ أكد لافارج اعتزام شركة ألستوم على التوسع في أنشطتها وزيادة عدد موظفيها في مصر، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والأفريقية، فضلاً عن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها وكفاءة وسرعة تنفيذها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجّه التعاون الحالية لوزارة النقل مع ألستوم، خاصةً ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديد، فضلاً عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجاري دراستها بين الجانبين.

السيسي شركة ألستوم الفرنسية هنري بوبار لافارج مصطفى مدبولي كامل الوزير

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