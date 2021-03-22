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تحت رعاية الرئيس.. انطلاق مبادرة "وطن بلا غارمات" احتفالًا بعيد الأم

04:58 م الإثنين 22 مارس 2021
تحت رعاية الرئيس.. انطلاق مبادرة "وطن بلا غارمات" احتفالًا بعيد الأم

مبادرة وطن بلا غارمات

(مصراوي)

أطلق حزبا حماة الوطن ومستقبل وطن، مبادرة "وطن بلا غارمات"، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم؛ حيث تكفل الحزبان، أمس، بسداد كل ديون الغارمات، وتم الإفراج عنهم ليعدن إلى بيوتهن.

تأتي مبادرة الحزبَين، حسب بيان صادر عنهما اليوم الإثنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للعمل على لم شمل الأُسر المصرية ودعم ومساعدة الأمهات الغارمات، وانطلاقًا من مبدأ التعاون الوثيق وتكثيف الجهود بين الأحزاب المصرية لخدمة المجتمع المصري.

وأكد الحزبان أنه تم الإفراج على كل الغارمات أمس، وسط فرحة عارمة من المفرج عنهن، واللاتي أكدن أن ما حدث هو مفاجأة كبيرة لم يتوقعنها، وقدمن الشكر إلى الرئيس السيسي وحزبَي مستقبل وطن وحماة الوطن، الذين أدخلوا الفرحة على قلوبهن وساعدوهن في لم شملهن بأسرهن مرة أخرى.

وأشار الحزبان إلى أن المبادرة تحمل قيمة إيجابية متعددة، مردودها سريع على المجتمع المصري برمته؛ إذ إن تحرك الأحزاب لتنفيذ مبادرة الرئيس للإفراج عن الغارمات من شأنه بث الأمل في أُسر كاملة واجهت شبح التفكك والتشرد بحبس الأمهات المديونات؛ لأسباب إنسانية، وهو ما يعزز شعور الانتماء والحب للوطن.

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