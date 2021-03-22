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قرار جمهوري بحركة ترقيات بهيئة قضايا الدولة

04:49 م الإثنين 22 مارس 2021
قرار جمهوري بحركة ترقيات بهيئة قضايا الدولة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرار رقم 117 لسنة 2021 بتعيين عدد من وكلاء هيئة قضايا الدولة نواب لرئيس الهيئة، كما شمل القرار تعيين عدد من المستشارين وكلاء للهيئة، وتعيين عدد من المساعدين من الفئة أ بدرجة مستشار.

وجاءت الأسماء كالتالي:-

الرئيس عبدالفتاح السيسي هيئة قضايا الدولة ترقيات هيئة قضايا الدولة السيسي قرار جمهوري

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