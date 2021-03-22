قرار جمهوري بحركة ترقيات بهيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرار رقم 117 لسنة 2021 بتعيين عدد من وكلاء هيئة قضايا الدولة نواب لرئيس الهيئة، كما شمل القرار تعيين عدد من المستشارين وكلاء للهيئة، وتعيين عدد من المساعدين من الفئة أ بدرجة مستشار.

وجاءت الأسماء كالتالي:-