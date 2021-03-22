أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

طقس الثلاثاء.. فرص أمطار ورياح مثيرة للأتربة (بيان حالة)

03:22 م الإثنين 22 مارس 2021
طقس الثلاثاء.. فرص أمطار ورياح مثيرة للأتربة (بيان حالة)

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه يوجد رياح جنوبية نشطة مصاحبة لمنخفض جوي تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة علي سيناء والسواحل الشرقية.

وطالبت الهيئة توخي الحذر على الطرق الصحراوية نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرمال المثارة والاتربة العالقة.

وأكدت أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء بنسبة 30%.

أمطار رياح الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الخبر التالى:

خلال حفل اليوم.. ننشر أسماء المكرمات من محافظ القاهرة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 195418

    عدد المصابين

  • 149934

    عدد المتعافين

  • 11598

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: أولوية في تطعيم العاملين بـ 3 قطاعات بلقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا