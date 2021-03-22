طقس الثلاثاء.. فرص أمطار ورياح مثيرة للأتربة (بيان حالة)
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه يوجد رياح جنوبية نشطة مصاحبة لمنخفض جوي تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة علي سيناء والسواحل الشرقية.
وطالبت الهيئة توخي الحذر على الطرق الصحراوية نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرمال المثارة والاتربة العالقة.
وأكدت أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء بنسبة 30%.
الخبر التالى:خلال حفل اليوم.. ننشر أسماء المكرمات من محافظ القاهرة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
195418
عدد المصابين
-
149934
عدد المتعافين
-
11598
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان