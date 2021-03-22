أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

وزيرة الصحة: تسلمنا 600 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني

02:36 م الإثنين 22 مارس 2021
وزيرة الصحة: تسلمنا 600 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تسلمت من 600 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا "سينوفارم"، كهدية من دولة الصين إلى مصر خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى التفاوض مع السفير الصيني في مصر على شراء جرعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وشددت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين،على قوة العلاقة بين مصر والصين، والاتصالات المثمرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني خلال الفترة الجارية.

وأكدت أن هذه الشحنات توفرت في وقت مهم من أزمة فيروس كورونا المستجد، وأن الأمر لا يتوقف فقط على اللقاحات، بل وفرت شركة علي بابا الصينية، مستلزمات طبية لمصر خلال فترة حائجة كورونا.

وزيرة الصحة هالة زايد لقاح كورونا الصيني لقاح كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

غدا.. جلسة حوارية بالمجلس الأعلى للإعلام عن سد النهضة بحضور وزير الري
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 195418

    عدد المصابين

  • 149934

    عدد المتعافين

  • 11598

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: أولوية في تطعيم العاملين بـ 3 قطاعات بلقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا