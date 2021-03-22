وزيرة الصحة: تسلمنا 600 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تسلمت من 600 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا "سينوفارم"، كهدية من دولة الصين إلى مصر خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى التفاوض مع السفير الصيني في مصر على شراء جرعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وشددت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين،على قوة العلاقة بين مصر والصين، والاتصالات المثمرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني خلال الفترة الجارية.

وأكدت أن هذه الشحنات توفرت في وقت مهم من أزمة فيروس كورونا المستجد، وأن الأمر لا يتوقف فقط على اللقاحات، بل وفرت شركة علي بابا الصينية، مستلزمات طبية لمصر خلال فترة حائجة كورونا.