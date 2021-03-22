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وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتجديد ندب دكتور هشام فاروق مساعدًا للوزير للتحول الرقمي

01:49 م الإثنين 22 مارس 2021
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتجديد ندب دكتور هشام فاروق مساعدًا للوزير للتحول الرقمي

الدكتور هشام فاروق

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا، بتجديد ندب الدكتور هشام فاروق الأستاذ الباحث بمعهد بحوث الإلكترونيات، مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي لمدة عام.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام فاروق حاصل على الدكتوراه في مجال الإلكترونيات والاتصالات من كلية الهندسة بجامعة القاهرة 2001، كما حصل على العديد من الجوائز مثل جائزة التميز العلمي ERI لعام 2017 و2018 على التوالي، وجائزة أفضل مقالة علمية Cogent Engineering Journal لعام 2019، وحصل على الميدالية الذهبية في محور السياحة بمعرض (القاهرة تبتكر الخامس 2018) عن مشروع السياحة الافتراضية.

كما شغل فاروق العديد من المناصب منها: رئيس اللجنة المشكلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمختصة بالبنية المعلوماتية لمشروع الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية المصرية، كما شغل عضوية عدة لجان فنية منها، اللجنة الفنية لمشروع تطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية ولجنة الاتصالات والمعلومات باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

وزير التعليم العالي هشام فاروق معهد بحوث الإلكترونيات التحول الرقمي مجال الإلكترونيات

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