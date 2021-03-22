وزيرة الصحة: تفاوضنا مع الصين لشراء شحنات جديدة من لقاح كورونا
كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها ناقشت مع السفير الصيني بالقاهرة، الاتفاق على توريد شحنات جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني.
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه من خلال الشحنات الصينية الجديدة، والحصول على حصتنا عبر مرفق "كوفاكس" سنستطيع تغطية الاحتياجات المحلية للمصريين.
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