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وزيرة الصحة: تفاوضنا مع الصين لشراء شحنات جديدة من لقاح كورونا

01:42 م الإثنين 22 مارس 2021
وزيرة الصحة: تفاوضنا مع الصين لشراء شحنات جديدة من لقاح كورونا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها ناقشت مع السفير الصيني بالقاهرة، الاتفاق على توريد شحنات جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه من خلال الشحنات الصينية الجديدة، والحصول على حصتنا عبر مرفق "كوفاكس" سنستطيع تغطية الاحتياجات المحلية للمصريين.

هالة زايد وزيرة الصحة الصين لقاح كورونا فيروس كورونا

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