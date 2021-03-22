وزيرة الصحة: توقيع اتفاقية تصنيع لقاح كورونا الصيني نهاية مارس

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توقيع اتفاقية مع الحكومة الصينية هذا الشهر، للتصنيع المحلي للقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على التفاوض مع شركة ساينوفاك الصينية لتصنيع مشترك للقاح كورونا من خلال مصانع فاكسيرا.

وتابعت: "وصلنا لمراحل متقدمة من التفاوض، وطلبنا دعم الحكومة الصينية في المفاوضات فيما يخص سعر التصنيع، ونتوقع توقيع الاتفاقية خلال هذا الشهر".

وأوضحت هالة زايد أن وزارة الصحة سبق وأن طالبت منظمة الصحة العالمية بشأن مراجعة خطوط إنتاج إنتاج شركة فاكسيرا، وأرسلت خبراء دوليين بالفعل، وكان التقرير إيجابي للغاية ولدينا قدرة على التصنيع.

وقالت: "نعمل مع الحكومة الصينية لأن نكون مصدرا لتصنيع اللقاح لمصر والدول الأفريقية".